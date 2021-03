Viernheim. Ein neues Onlineangebot des Familienbildungswerks nimmt Heilung und Gesundheit in den Blick. „Gesundheit schützen/Heilung unterstützen“ ist der Kursabend am Montag, 29. März, von 19 bis 20 Uhr unter der Leitung von Kerstin Bäuerle-Grün überschrieben. Gerade jetzt in Zeiten von Corona denken viele an die eigene Gesundheit und die Gefahr einer möglichen Ansteckung. Viele verspüren auch eine große Unsicherheit und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Wer sein Immunsystem stärken und sich nicht alleine auf eine mögliche Impfung verlassen möchte, erfährt im Onlineworkshop, was man selbst tun kann für eine stabile Gesundheit und eine starke Immunabwehr. Der Kursabend kostet zehn Euro. Anmeldungen oder weiterführende Informationen gibt es beim Familienbildungswerk unter der Nummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf der Homepage www.familienbildungswerk.de. su