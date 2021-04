Onlinekurs für Eltern und Baby

Viernheim. Im Familienbildungswerk startet die nächste „Babyzeit PerLe“ am Mittwoch, 28. April, als Onlineangebot. Angesprochen sind Eltern mit Babys, die im Januar oder Februar 2021 geboren sind. „Babyzeit“ heißt, das Kind im ersten Lebensjahr mit all seinen Fähigkeiten zu begleiten. Mit dem Kurs „PerLe“ (kurz für positives erstes Lebensjahr) werden die Eltern unterstützt. Es gibt spielerische Impulse und Angebote und Zeiten, das Baby zu beobachten, sich bewusst Zeit nehmen, um das Kind mit ganzer Aufmerksamkeit und positivem Blick wahrzunehmen. Der Onlinekurs bei Anke Jakobs startet um 10 Uhr, geht eine Stunde und kostet 60 Euro für zehn digitale Treffen. Anmeldungen und weiterführende Informationen zum Onlineangebot gibt es beim Familienbildungswerk unter Telefon 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder auf der Homepage www.familienbildungswerk.de. su

