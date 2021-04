Online-Vortrag zum Thema Liebe

Viernheim. Das Gleichstellungsbüro der Stadtverwaltung Viernheim lädt alle interessierten Menschen zum nächsten Gleichstellungstreff ein, der wieder als Online-Vortrag am Mittwoch, 21. April, um 19 Uhr, stattfindet. Thema ist dieses Mal der New York Times-Bestseller „Die 5 Sprachen der Liebe“ von Autor Gary Chapman, den die Referentinnen Dr. Ute Grünhagen (Systemische Familienberaterin bei Familylab Weinheim) und Beate Preuss (Systemische Familientherapeutin) vorstellen.

AdUnit urban-intext1

Alle Interessierten können am Online-Vortrag via Internet unter www.gotomeeting.com mit der Meeting-ID-Nr. 313-981-572 teilnehmen. Ebenso ist eine telefonische Teilnahme unter der Telefonnummer 0721/60 59 65 10 und dem Zugangscode 313-981-573 möglich.

Beziehungen kommen im Alltag, trotz guter Vorsätze, schnell zu kurz und dann leider auch oftmals unter die Räder. Ein Schlüssel für gelingende Beziehungen liegt in der Kommunikation. Klingt einfach, ist aber oftmals schwerer als gedacht. „Gerade in Corona-Zeiten ist zwischen Homeoffice, Homeschooling und dem eigenen Empfinden viel Kommunikation notwendig“, so die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich. Wie kann ich dem anderen sagen, dass ich ihn liebe, aber auch, was ich brauche? Und wieso versteht mich mein Gegenüber nicht?

Der studierte Anthropologe und Paartherapeut Gary Chapman ist Autor zahlreicher Bücher und als Experte für Beziehungsfragen international bekannt. Mit seinem Buch „Die 5 Sprachen der Liebe“, das in über 60 Sprachen übersetzt wurde, hat er einen neuen Schlüssel zur Kommunikation gefunden und ein Millionenpublikum erreicht.

AdUnit urban-intext2

„Seien Sie mutig und machen Sie sich auf den Weg. Entdecken Sie Ihre ganz persönliche Sprache der Liebe - und Sie werden staunen, wie vieles plötzlich verständlich und einfacher wird“, so die beiden Referentinnen Dr. Ute Grünhagen und Beate Preuss.

Auch wenn der Titel des Buches „Die 5 Sprachen der Liebe“ heißt, betonen beide Referentinnen, dass sich eine Teilnahme für alle lohnt. Egal ob Single, frisch verliebt oder seit Jahrzehnten verheiratet. Denn Kommunikation spielt in allen Beziehungen eine Rolle. Zudem wird es in Freundschaften oder kollegialen Beziehungen einfacher, wenn alle verstehen, was jede Person selbst braucht und wie das Gegenüber tickt.

AdUnit urban-intext3

Jeden dritten Mittwoch im Monat organisiert das Gleichstellungsbüro einen Gleichstellungstreff mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen für Frauen und Männer. Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Corona-bedingt wird jeweils kurzfristig entschieden, ob der Treff vor Ort oder online stattfindet. red

AdUnit urban-intext4