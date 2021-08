Olympia-Teilnehmerinnen am Start

Viernheim. . Doppelter Bundesliga-Wettkampf für den TSV Amicitia: Die Viernheimer sind am Sonntag, 8. August, mit beiden Damen-Mannschaften in Nürnberg am Start. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Bundesliga steht der dritte Wettkampf der Saison an.

Bei beiden Wettbewerben geht es im klassischen Triathlon über 750 Meter Schwimmen, 19,25 Kilometer Radfahren und 4,9 Kilometer Laufen. Geschwommen wird auf einer Wendestrecke im Wöhrder See. Aus der Wechselzone geht es auf die Radschleife durch die Straßen von Nürnberg. Gelaufen wird an der Pegnitz entlang. „Wir wollen auf jeden Fall Tabellenplatz sieben in der ersten Liga nicht aus den Augen verlieren“, sagt Teamchef Peter Grüber. Aktuell liegt das Viernheimer Team nach zwei Rennen auf Rang neun der Tabelle.

In Nürnberg werden Kathrin Halter, Ursula Trützschler, Lena Gottwald und Lea Cagol für den TSV Amicitia an den Start gehen. „Bei den Einzelplatzierungen fängt unser Kampf realistisch gesehen bei Platz 15 bis 20 an“, schätzt Grüber. Denn das Starterinnenfeld ist stark besetzt: Neben der Deutschen Meisterin Lisa Tertsch sind die Olympia-Teilnehmerinnen Zsannett Bragmayer (Ungarn), Petra Kurikova (Tschechien) und Jolanda Annen (Schweiz) sowie die starken deutschen Nachwuchsathletinnen Julia Bröcker, Annika Koch und Selina Klamt gemeldet.

In der zweiten Bundesliga Süd schickt der TSV Amicitia die Starterinnen Kim Heidemann, Raja Neumann, Sophia Stößer und Delia Bläß ins Rennen. Die Viernheimerinnen wollen ihren ersten Tabellenplatz verteidigen, im Moment liegen sie hauchdünn vor den stärksten Konkurrentinnen aus Würzburg und Freiburg. In der zweiten Bundesliga-Süd beginnt der Wettkampf am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Erstliga-Frauen starten um 10.15 Uhr. Das Rennen ist auf dem Instagram-Live-Kanal der ersten Triathlon-Bundesliga zu verfolgen. su

