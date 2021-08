Offenes Impfangebot

Viernheim. Ohne vorherige Anmeldung können sich Interessenten am Samstag, 7. August, 16 bis 20 Uhr, auf dem Stadtplatz des Rhein-Neckar-Zentrums gegen das Coronavirus impfen lassen. Bei der gemeinsamen Aktion des Bergsträßer Impfzentrums sowie des Centermanagements kommt der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz. Bei dem Vakzin reicht eine einmalige Impfung für den vollständigen Impfschutz aus. Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Vor der Impfung haben die Besucher die Möglichkeit, sich ärztlich beraten zu lassen, teilt die städtische Presse- und Informationsstelle mit. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, zum Beispiel der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und – wenn möglich – der gelbe Impfpass.

„Wir freuen uns, wenn wir dazu beitragen können, dass viele Menschen schnell und auf einfachem Weg geimpft werden können“, sagt Centermanager Dani Marquardt, der die Aktion am RNZ gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Bürgermeister Matthias Baaß ruft die Bürger dazu auf, die aktuellen Impfangebote in Anspruch zu nehmen, um eine eventuelle vierte Corona-Welle im Herbst mit erneuten Einschränkungen zu verhindern. „Unternehmen, Gastronomie und Einzelhandel, aber auch das Bildungswesen, das Vereinsleben, Freizeitangebote und die Kulturszene sind davon abhängig, dass die Impfquote weiter steigt.“

Bei der Aktion am Samstag handelt es sich um das dritte offene Impfangebot in der Stadt. Am vergangenen Freitag wurden im katholischen Sozialzentrum 45 Menschen mit der Einmalimpfung immunisiert, bei dem Termin am Dienstag in der Hildegardkirche erhielten 55 Personen ihre Dosis. red