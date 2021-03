Viernheim. Der Viernheimer Verein Katzen in Not – Grenzenlos lädt zu einem Osterbasar in seine Geschäftsstelle in der Bertholdus-Pfenningh-Straße 13 ein. Laut einer Pressemitteilung sind dort, passend zur Jahreszeit, hochwertige Gestecke, Türkränze und „ausgefallene Arrangements“ erhältlich. Erstmals gibt es in diesem Jahr handgearbeitete Häkelware, Tischdecken, Ostereier oder auch handgeknüpfte Schlüsselanhänger. Das Sortiment umfasst darüber hinaus selbst gemachte Marmeladen, Gelees und Hüttenfelder Honig.

Der Verkauf findet nach Angaben des Vereins unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen statt. Es wird um telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0178/4 88 21 58 gebeten. Der Erlös des Osterbasars kommt dem Verein und seinen vierbeinigen Schützlingen zugute, heißt es in der Mitteilung abschließend. red