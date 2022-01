Ökonomische Lauftechnik

Viernheim. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia bietet ab Dienstag, 15. Februar, 17.30 bis 18.30 Uhr, einen Lauftechnikkurs im Waldstadion an. Angesprochen sind Laufanfänger oder Wiedereinsteiger nach längerer Pause, die an ihrer Technik feilen oder in ein strukturiertes Training starten wollen. Mit einer ökomischen Lauftechnik verbrauche der Sportler weniger Energie, außerdem sei die Gelenkbelastung geringer, betont der TSV Amicitia. Es werden Technikübungen aus dem Pose-Running erarbeitet, die jeder Teilnehmer in das eigene Training integrieren kann. Der Kurs mit Silke Heidemann beinhaltet acht Stunden. Die Gebühr beträgt 85 Euro, wobei die Organisatoren auf den Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen hinweisen. Weitere Infos unter Telefon 06204/91 94 64 oder per E-Mail an si_heidemann@t-online.de. su

