Der AWO-Kleiderladen im Katholischen Sozialzentrum am Vogelpark bietet zu seiner wöchentlichen Freitagsöffnung ab dem 1. Oktober an jedem ersten Samstag im Monat einen zusätzlichen Vormittag an, an dem von 10 bis 13 Uhr geöffnet ist. Mit diesem Angebot haben die Verantwortlichen in erster Linie an alle Berufstätigen gedacht, die freitags während der Öffnungszeit von 12 bis 15 Uhr nicht kommen

