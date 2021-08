Nur Schillerschule stellt Luftfilter auf

Viernheim. Regelmäßige Corona-Tests, Mund-Nasen-Schutz im Klassenzimmer, dafür aber Präsenzunterricht in voller Klassenstärke: Am Montag, 30. August, beginnt das neue Schuljahr 2021/2022, abermals unter Corona-Bedingungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für alle Schüler in Viernheim und in Hessen soll regulärer Schulbetrieb an fünf Tagen in der Woche stattfinden. Für die ersten Wochen gelten aber besondere Voraussetzungen, die die Grund- und weiterführenden Schulen umsetzen. In den ersten beiden Wochen wird die Anzahl der Corona-Selbsttests von zwei auf drei Tests je Woche erhöht und in extra Heften dokumentiert. „Die Testhefte sind bei uns angekommen“, berichtet Stefanie Brand, Leiterin der Schillerschule. Die Grundschule fungierte als „Verteilzentrum“ für alle Viernheimer Schulen, die inzwischen die Heftchen für den Schulstart vorbereitet haben. Die Selbsttests werden mit Stempel der Schule und Unterschrift der Lehrer bestätigt – damit haben die Kinder und Jugendlichen einen Nachweis, den sie auch für außerschulische Zwecke nutzen können.

In den ersten beiden Schulwochen gilt Maskenpflicht. © Sandra Usler

„Wir haben für diese ersten zwei Wochen festgelegt, dass jeweils montags, mittwochs und freitags in der ersten Unterrichtsstunde in allen Klassen getestet wird“, erklärt Dr. Ursula Kubera, wie die Vorgaben an der Albertus-Magnus-Schule umgesetzt werden. Zwei Wochen lang gilt für alle Schüler und Lehrkräfte auch eine generelle Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken, auch am Platz während des Unterrichts. Zu den Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gehört das Lüften im Klassenzimmer oder der Einsatz von Luftfiltern. Diese Geräte werden aber nicht flächendeckend in allen Schulen aufgestellt. In Viernheim sind zum Schulstart drei Luftfilter im Einsatz, alle drei in der Schillerschule. Der Kreis Bergstraße als Schulträger berechnet für das Aufstellen von Luftfiltern das Verhältnis von Fensterfläche zur Raumgröße. Dort, wo nicht genug Fenster zum Öffnen sind, können Luftfilter aufgestellt werden. „Wir haben eben Klassenzimmer mit vielen großen Fenstern“, erklärt Schulleiterin Anke Hofmann, warum die Nibelungenschule ohne Filteranlagen auskommt.

An der Friedrich-Fröbel-Schule sind auch keine Luftfilter installiert. „Bisher noch nicht“, ergänzt Konrektorin Silke Seitz, die finale Entscheidung steht noch aus. An der AMS kann in drei Klassenräumen gar nicht quer gelüftet werden, so dass dort noch Luftfilter aufgestellt werden sollen. Bauliche Veränderungen zum neuen Schuljahr gibt es an der Alexander-von-Humboldt-Schule. In den Modulelementen, die vor den Ferien angeliefert wurden, sind vier neue Klassenzimmer entstanden, wie Cornelia Kohl mitteilt. Die Schulleiterin berichtet auch: „Unser Lehrerzimmer, in dem die Deckenkonstruktion heruntergebrochen war, ist fertig renoviert.“ su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2