Nur die blau-grüne Reserve ist im Einsatz

Viernheim. Am Wochenende, 19. und 20. November, ist in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim nur die zweite Garnitur des TSV Amicitia gefordert, denn die SG Viernheim ist diesmal als spielfreie Mannschaft an der Reihe und kann die Bemühungen der Konkurrenz gemütlich von der heimischen Couch aus beobachten. Spielertrainer Ralf Dalmus dürfte aber die Gelegenheit nutzen und den einen oder anderen Kontrahenten studieren. Sein Ziel dürfte dann der Sportplatz in Lützelsachsen sein, denn dort gastiert die Reserve der Blau-Grünen, der nächste Gegner der Orangenen.

TSG Lützelsachsen 2 – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 13 Uhr):

Für die Viernheimer sieht es aktuell nicht gut aus, denn trotz des glücklichen 2:2-Unentschiedens am vergangenen Sonntag gegen Laudenbach ist die Mannschaft auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen. Die unmittelbare Konkurrenz gewann ihre Begegnungen nämlich und zog an den Südhessen vorbei. Es wäre für den TSV Amicitia 2 also an der Zeit, das Punktekonto aufzubessern, und das geht nur mit Siegen.

Bei der zweiten Mannschaft der TSG Lützelsachsen hängen die Trauben allerdings hoch. Die Gastgeber haben im Saisonverlauf erst zwei Spiele verloren, stehen mit 22 Zählern als Tabellenachter in sicheren Gefilden. Sieben Unentschieden allerdings haben eine bessere Platzierung verhindert. Die Bergsträßer können derzeit befreit aufspielen. Dass dort mit Enrique Cazorla ausgerechnet ein Trainer verantwortlich ist, der auch schon bei den beiden Viernheimer Vereinen an der Seitenlinie stand, macht die Aufgabe sicher nicht leichter.

Fehlende Konstanz

Für die Reserve des TSV Amicitia ist derzeit aber jedes Spiel schwierig. Schuld daran ist die fehlende Konstanz. So gab es vor einige Tagen bei der DJK Feudenheim einen überraschend deutlichen 4:0-Auswärtssieg, um danach gegen Schlusslicht Laudenbach auf eigenem Platz beim 2:2 zwei Punkte herzuschenken. Die Elf von Coach Tobias Kleiner musste in 14 Partien schon 41 Gegentreffer hinnehmen, hat aber auch schon 28 Mal getroffen. Nur zwei Mannschaften kassierten noch mehr Tore. Deshalb kann es nur heißen „hinten muss die Null stehen“, vorne wird schon einer treffen. JR