Nummer fünf in Deutschland

Viernheim. Die Frauen des TSV Amicitia haben ihre beste Saison in der 1. Triathlon-Bundesliga beendet. Beim fünften und letzten Rennen in Hannover kamen die vier Starterinnen auf den fünften Platz. Und auch in der Abschlusstabelle liegen die Viernheimerinnen auf Rang fünf.

Es ist das beste Saisonergebnis des TSV Amicitia seit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga im Jahr 2014 – die Viernheimerinnen gehören zu den besten Teams in Deutschland. Zum Saisonabschluss präsentierten sie sich nochmals in Topform. „Mit Platz fünf in Hannover haben wir unser Saisonziel, unter die Top 10 zu kommen, weit übertroffen“, freute sich Teamchef Peter Grüber über das Abschneiden des Frauen-Teams. Ursula Trützschler, Lena Götzenberger, Lea Cagol und Rebecca Bierbrauer erwies sich als starkes Quartett in einem außergewöhnlichen Format. Denn das Rennen wurde als Staffelrennen mit Duos ausgetragen.

Das erste Paar Trützschler/Götzenberger behauptete sich gut im starken Teilnehmerfeld. Nach 400 Meter Schwimmen, elf Kilometer Radfahren und 2,6 Kilometer Laufen übergaben die beiden den virtuellen Staffelstab auf einem sensationellen vierten Platz. Das zweite Duo Cagol/Bierbrauer musste sich dann gegen absolute Triathlon-Stars wie Laura Lindemann und Annabel Knoll beweisen.

Die 18-jährige Rebecca Bierbrauer wechselte auf Platz sieben auf die Laufstrecke und lief – von den Anfeuerungsrufen ihrer Team- und Vereinskolleginnen getragen – auf Platz fünf vor. Mit dem fünften Rang sicherte das Team auch den Gesamtplatz fünf. Deutscher Meister wurde erstmals das Frauen-Team von Triathlon Potsdam.

Ersatzstarterin Eva Estler startete beim Triathlon im freien Feld und erreichte am Ende einen hervorragenden zweiten Platz. „Für unser Team war es ein rundum gelungener Saisonabschluss“, bilanzierte Teamchef Peter Grüber und schaut schon in die Zukunft: „Das macht Lust auf mehr.“ su