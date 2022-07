Noch vier Grundstücke zu vergeben

Viernheim. Im Baugebiet „Bannholzgraben II“ sind noch vier Reihenhausgrundstücke zu vergeben, teilt das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt mit. Die Erschließung des Baugebiets soll Anfang Dezember 2022 fertiggestellt sein. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt auf der Grundlage der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Vergaberichtlinien.

Wer interessiert ist, kann seine Bewerbung bis zum 15. September bei der Stadt, Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt, abgeben in Papierform oder per E-Mail an rschneider@viernheim.de abgeben. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Stadt Viernheim unter viernheim.de/wohngebiete oder unter Telefon 06024/988 286. red