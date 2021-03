Viernheim. Der Begriff „Einkaufsbummel“ ist heutzutage zu einem Fremdwort geworden. Wer sich auf Shoppingtour begibt, der muss sich schon im Vorfeld seine Gedanken machen. Zuletzt waren die Einschränkungen für viele Geschäfte zwar gelockert worden, wegen steigender Infektionszahlen werden ab kommenden Montag die Zügel wieder angezogen.

Statt „Click & Meet“, also nach vorheriger Anmeldung das entsprechende Geschäft aufzusuchen, heißt es wieder „Click & Collect“. Das bedeutet, die bestellten Artikel an der Ladentür abzuholen. In der Viernheimer Innenstadt sind davon einige Läden betroffen, die ihre Vorgehensweise ändern müssen.

Am Freitag nutzten einige die Möglichkeit, nach Kleidung zu schauen. Ab Montag ändern sich wieder die Regeln – allerdings nicht im Teegeschäft (r.). © Pietsch

Am gestrigen Freitag war in der Fußgängerzone bei bestem Frühlingswetter viel Laufkundschaft unterwegs, die auch mal einen Blick in die Schaufenster warf und an den Warenständern nach Angeboten suchte. Das geht laut neuer Verordnung ab Montag zumindest bis zum 18. April nicht mehr.

Von den Änderungen betroffen ist auch das Damenmodegeschäft Christine B. „Nachdem das Geschäft in den vergangenen zwei Wochen doch verhältnismäßig gut gelaufen ist, kommt jetzt wieder ein bitterer Rückschritt. Es macht eben doch einen Unterschied, ob man die Ware in die Hand nehmen kann oder sich Bilder anschauen muss“, sagt die Inhaberin Christine Bugert.

Der nur wenige Meter entfernte Teeladen „ARTee“ darf dagegen weiter seine Waren anbieten. „Wir zählen aufgrund unseres Sortiments zu den Lebensmittelgeschäften, da ändert sich nichts. Bis zu drei Kunden dürfen gleichzeitig herein, müssen natürlich Masken tragen. Das hat bisher gut funktioniert“, verriet Mitinhaberin Alexandra Thomas.

Auch in dem noch recht jungen Unverpackt-Laden „Einkorn“ läuft es nach Auskunft der Betreiber recht gut. „Obwohl wir hier im alten Apothekenhof doch recht versteckt angesiedelt sind“, wie Sabrina Winkler bemerkt. „Unsere Angebote wurden von den Viernheimern gut angenommen, auch weil man auf der Homepage im Internet unsere Artikel einsehen kann,“ berichtet die Jungunternehmerin weiter. Außerdem wird für das Stadtgebiet ein Lieferservice angeboten.

„Es wird deutlich mehr gelesen als in den vergangenen Jahren“ kann Alexandra Kohm-Killat von der Buchhandlung „Schwarz auf weiß“ dem aktuellen Geschehen sogar einen positiven Aspekt abgewinnen. „Click & Collect“ sei allerdings nicht der Renner, denn eine persönliche Beratung im Geschäft sei eben nicht durch Googlen zu ersetzen. Stark nachgefragt war zuletzt das Buch „Über Menschen“ von Juli Zeh, aber auch Kinderbücher fanden guten Absatz. Für das Thema Corona konnten sich zuletzt allerdings nicht mehr viele Leser begeistern.

Freunde von leckerem Speiseeis müssen dagegen nicht zurückstecken. „Wir haben unseren Verkaufsschalter weiterhin geöffnet. Dort gibt es auch Heißgetränke wie Espresso und Cappuccino. Außerdem liefern wir unsere Eisspezialitäten auch innerhalb des Stadtgebiets aus“ konnte Francesco Limonciello vom Eiscafé Riviera in der Schulstraße die Leckermäuler beruhigen.