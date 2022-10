Niederlagen für Viernheimer Vertreter in der Kreisklasse

Viernheim. Für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim war der vergangene Sonntag ein Spieltag zum Vergessen. Sowohl die SG Viernheim wie auch die Reserve des TSV Amicitia mussten bei ihren Auswärtsspielen deutliche Niederlagen einstecken. Die Orangenen kamen bei der DJK Feudenheim mit 1:5 unter die Räder, die zweite Mannschaft der Blau-Grünen unterlag bei Fortuna Heddesheim 2 am Ende mit 2:4.

Fortuna Heddesheim 2 – TSV Amicitia Viernheim 2 4:2 (2:2): Unterm Strich war es einmal mehr eine ärgerliche, weil unnötige Niederlage für die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim, die die Südhessen weiter in den Abstiegsstrudel gezogen hat. Die Blau-Grünen sind mit acht Punkten nach elf Spielen auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen, während sich das rettende Ufer weiter entfernt hat.

Dabei verlief der Auftakt in der Tabakgemeinde eigentlich nach Wunsch, denn schon nach acht Minuten hatte Deniz Ülker die Südhessen in Führung geschossen. Die Antwort der Heddesheimer ließ aber nur wenige Sekunden auf sich warten, denn Muhammad Jaiteh konnte vom Anspiel weg ausgleichen.

Als Fabio Marras das 2:1 markierte (31.) schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen. Die Blau-Grünen blieben aber am Ball und zeigten durch Maximilian Beikert mit dem 2:2 eine schnelle Reaktion (34.). Die ausgeglichene Partie war beim Seitenwechsel also wieder offen. Das änderte sich nach einer guten Stunde, als Maximilian Jäger mit dem 3:2 die Fortunen erneut in Front brachte. Viernheim mühte sich danach vergeblich um den Ausgleich. In der Nachspielzeit machte Dennis Bellan mit dem Treffer zum 4:2 schließlich den Sack zu.

DJK Feudenheim – SG 1983 Viernheim 5:1 (2:1): Die Gastgeber hatten sich von zwei Niederlagen gut erholt und konnten mit diesem deutlichen Heimsieg ihre Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unterstreichen. Bis zur Pause konnten die Viernheimer noch mithalten, gerieten danach aber mehr und mehr auf die Verliererstraße.

Feudenheims Lukas Dickmann brachte sein Team nach einer Viertelstunde in Führung, danach konnten die Hausherren aber nicht nachlegen. Blerim Gashi ließ mit seinem Ausgleichstreffer die Südhessen wieder von einem Erfolg träumen (33.). Die Euphorie erhielt kurz vor dem Halbzeitpfiff durch den Gegentreffer zum 2:1 allerdings einen Dämpfer. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber eindeutig Herr im Haus und trafen durch Elias Piazolo per Doppelpack (46./61.) und Elias Ort (72.) zum 5:1-Endstand. JR