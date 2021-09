Niederlagen für Viernheimer Teams

Viernheim. Am vergangenen Sonntag kassierten beide Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim Niederlagen. Während die SG Viernheim im heimischen Familiensportpark der DJK Feudenheim knapp mit 0:1 unterlag, holte sich die Reserve des TSV Amicitia beim SV Schriesheim eine deftige 0:7-Niederlage ab. Beide Ergebnisse wirkten sich in der Tabelle natürlich auch gleich negativ aus.

Die Orangenen machten den favorisierten Gästen das Leben fast 90 Minuten lang schwer, hatten am Ende aber dennoch das Nachsehen. Jakob Dreher erzielte in der 67. Minuten das Tor des Tages. Der Erfolg war glücklich, weil die Viernheimer gleich mehrere Chancen ungenutzt ließen. „Das ist derzeit unser Problem, wir treffen einfach zu selten. Beim Gegentor haben wir auch noch tatkräftig mitgeholfen“, ärgerte sich SG-Trainer Ralf Dalmus über die unnötige Niederlage.

Erste Schwierigkeiten hatte es bei den Hausherren schon vor dem Anpfiff gegeben, denn keiner der etatmäßigen Torhüter war einsatzbereit. Deshalb musste mit Christian Hauser ein Angreifer zwischen die Pfosten. „Er hat seine Aufgabe sehr gut gemacht“, lobte Dalmus den Ersatzkeeper.

Spätestens seit der Schlappe in Schriesheim herrscht bei der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia dicke Luft. „Furchtbar“, kommentierte Trainer Tobias Kleiner die Vorstellung seines Teams. „Wir müssen jetzt alles hinterfragen, vor allem die Spieler ihr Engagement. Dabei war die Trainingsbeteiligung und die Vorbereitung auf das Spiel absolut in Ordnung. Jetzt spielt jeder auf Bewährung und muss mit Konsequenzen rechnen“, will der Übungsleiter in den nächsten Tagen ganz genau hinschauen.

Partie schnell entschieden

Die Partie an der Bergstraße war nach zehn Minuten beim 0:3-Rückstand schon entschieden, zur Pause führten die Hausherren sogar mit 5:0. Stephan Möbius (2./10./45.) und Simon Plewa (7./19.) hatten getroffen. Nach dem Seitenwechsel waren Robin Merbecks (49.) und Riccardo Esposito (74.) erfolgreich. Zu allem Überfluss kassierten die Südhessen in der Nachspielzeit noch rote Karten für Giuliano Ragni und Lennard Vogeley. „Die beiden sollen sich gegenseitig heftig beleidigt haben, so der Schiedsrichter“, schilderte Kleiner die Szene. JR