Niederlagen für die beiden A-Ligisten

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim hatten am Wochenende starke Gegner zu Gast und mussten erwartete Niederlagen einstecken. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia wurde dabei von Spitzenreiter SKV Sandhofen mit 0:8 deutlich in die Schranken gewiesen. Ein heißes Gefecht lieferte die SG Viernheim der Reserve von Fortuna Heddesheim, musste sich am Ende aber knapp mit 2:3 geschlagen geben.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SKV Sandhofen 0:8 (0:3): Die Reserve der Blaugrünen hatten gegen den Titelfavoriten mit einer Niederlage gerechnet, aber nicht, dass es so deftig wurde. Viernheims Trainer Tobias Kleiner gab sich nach dem Schlusspfiff dennoch gelassen. „Sandhofen gehört vom Personal und dem Potenzial mindestens eine Liga höher. Wenn die ins Spielen kommen, hat man keine Chance. Immerhin konnten wir eine gute halbe Stunde dagegenhalten.“

Mit dem 0:1 durch Steffen Uhrig (32.) war dann aber der Bann gebrochen. Ivan Sulic (34.) und Fridolin Höhnle (41.) legten noch vor dem Pausentee nach und sorgten für die frühe Vorentscheidung. Nach Wiederanpfiff legten die Gäste nach. Sulic (48.), Sven Barembruch (54.) und Ivan Filipovic (60.)erhöhten schnell auf 0:6. Danach dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Uhrig (82.) und Pascal Eckert (85.) zwei weitere Treffer nachlegten.

SG 1983 Viernheim – FV Fortuna Heddesheim 2 2:3 (1:2): Gästecoach Thomas Jöhl hatte sich die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sicher einfacher vorgestellt, denn sein Team ging als deutlicher Favorit in die Partie bei der SG Viernheim. Am Ende mussten die Heddesheimer nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Claus Bopp (89.) aber noch einmal um den Sieg zittern.

Für die ersatzgeschwächt angetretenen Hausherren ging es vielversprechend los, denn Christian Hauser brachte sein Team überraschend in Führung (21.). Lange währte die Freude bei den Orangenen aber nicht, denn Andreas Heiser konnte 120 Sekunden später ausgleichen. Dennis Bellan sorgte schließlich für die Gästeführung (33.).

Als Heiser nach Wiederanpfiff das 1:3 markierte, schien der Gästesieg in trockenen Tüchern zu sein. Die Gastgeber, bei denen Trainer Ralf Dalmus selbst wieder die Kickstiefel geschnürt hatte, ließen aber nicht locker. Deshalb sorgte der späte Treffer zum 2:3 noch einmal kurzzeitig für Spannung, zum Ausgleich reichte es den Viernheimern aber nicht mehr. JR