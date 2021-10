Niederlage mit zehn Toren Abstand

Viernheim. Nach zuvor zwei Siegen zum Saisonauftakt mussten sich die Landesliga-Damen der BG Viernheim-Weinheim erstmals geschlagen geben. Bei den DJK Rabbits Eppelheim verloren die Basketballerinnen mit 35:45.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Viernheimer Team wollte die Topscorerinnen der Eppelheimerinnen am Punkten hindern und gleichzeitig in der Offense selbst seine Chancen nutzen. In der ersten Halbzeit klappte es gut, die Gegnerinnen nicht zum Korberfolg kommen zu lassen. Doch die BG-Damen schafften es dann aber nicht, ihre eigenen Würfe zu verwandeln. Die Korbausbeute war insbesondere im zweiten Viertel auf beiden Seiten mager (5:7). Immerhin ging man mit einem kleinen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Das 19:16 sollte im zweiten Durchgang ausgebaut werden. Doch dieser Plan klappte gar nicht. Eppelheim kam wacher aus der Pause und die Spielerinnen trafen Korb um Korb. Die BG-Damen hatten weiterhin massive Probleme, den Ball ins Ziel zu bringen. Die Gegnerinnen erzielten mehr als die Hälfte ihrer Punkte im dritten Viertel und führten vor dem Schlussabschnitt mit 39:28. Die Führung gaben die Damen aus Eppelheim nicht mehr aus der Hand, Viernheim-Weinheim hatte das Nachsehen.

BG Viernheim-Weinheim: Jana Bornemann (4), Ceyda Dibirdik, Paula Garcia Schindler (3), Christina Haas, Melina Kataliakos, Betty Kuneva (8/2 Dreier), Franziska Maliske (8), Andrea Resch (12/2) und Nikol Todorova.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Herren-Landesliga verlor das zweite Team der BG mit 60:79 beim Heidelberger TV 2, auch die Herren 4 gingen beim 43:57 beim TSV Wieblingen 4 leer aus. Die Landesliga-Mannschaft der U18 unterlag der TSG Wiesloch (54:86), auch die U14 (25:52 bei DJK Eppelheim) und die U12 (14:45 beim TV Heidelberg) waren ohne Chance. Die U18-1 der Sharks gewann dagegen in der Oberliga gegen den SSC Karlsruhe knapp mit 64:60 nach Verlängerung. Das Landesliga-Team der U12 setzte sich gegen den TSV Wieblingen mit 67:38 durch. su