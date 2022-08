Niederlage im Nachholspiel

Viernheim. Am Mittwoch stand in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim die Nachholpartie zwischen dem TSV Amicitia 2 und Aufsteiger TSV Schönau auf dem Programm. Am Ende einer schwachen Begegnung jubelten die Mannheimer über einen 4:3-Erfolg, weil sich die Blau-Grünen als großzügiger Gastgeber zeigten und an allen vier Gegentreffern beteiligt waren. So steht man nach zwei verlorenen Spielen weiter mit leeren Händen im Tabellenkeller.

Viernheims Trainer Tobias Kleiner hatte gleich auf mehreren Positionen umgestellt, Stammspieler der ersten Mannschaft kamen aber nicht zum Einsatz. Geholfen hat die Neuausrichtung nichts, denn schon nach 120 Sekunden traf David Michael Lubaczewski nach einem Ballverlust der Südhessen für die Gäste. Beim Freistoßtreffer durch Dustin Lelek (8.) stand die Mauer völlig falsch.

Danach ließen die Schönauer die Zügel schleifen, was Viernheim durch Joel Schroth (14.) und dem eifrigen Fynn Mandel (23.) zum Ausgleich nutzen. Allerdings ließ man gleich drei weitere hochkarätige Chancen zur Führung liegen. Dafür leiteten die Hausherren durch einen Einwurf zum Gegner das 2:3 durch Lubaczewski ein. Als Lelek nach gut einer Stunde Spielzeit das 2:4 markierte, wieder mit großzügiger Mithilfe der Blau-Grünen, schien die Partie entschieden. Fynn Mandel, auffälligster Akteur bei den Gastgebern, machte mit seinem zweiten Treffer zum 3:4 (67.) die Begegnung noch einmal spannend, zum Ausgleich reichte es trotz aller Bemühungen aber nicht mehr. JR