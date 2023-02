Nichts geht mehr am Viernheimer Bürgerhaus

Viernheim. Die große, stark frequentierte Ampelkreuzung am Bürgerhaus in Viernheims Westen ist ab Montagmorgen, 6. Februar, voll gesperrt. Ja - in alle Richtungen. Das hat Erster Stadtrat und Baudezernent Jörg Scheidel (CDU) auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt. Damit ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Stadt blockiert. Ein Kreisel soll die Ampeln ersetzen. Der Neubau kostet

...