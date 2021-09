Neuwahlen bei KjG St. Michael

Viernheim. Die Jahreshauptversammlung der KjG St. Michael begann mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Coronabedingt konnten nicht viele Veranstaltungen stattfinden. Im Mittelpunkt standen die diesjährigen Ferienspiele, bei denen 80 Kinder begrüßt werden konnten. Viele Kinder haben Interesse an der KjG Verbandsarbeit gefunden und kommen auch weiterhin regelmäßig in die Gruppenstunden. Neu gewählt wurden unter anderem die Pfarrleitung und die Zeltlagerleitung. In die Pfarrleitung wurden gewählt Johanna Stimpel (vorne, v.l.), David Swoboda, Sara Beyer und Celina Winkel. Die Lagerleitung übernehmen Lars Ehrmann (hinten, v.l.), Simon Ehrmann, Cara Pfister und Pia Lensker. red (Bild: KjG St. Michael)

