Neunter Sieg im neunten Spiel

Viernheim. Die Partie zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und der Spvgg Ilvesheim in der Fußball-Kreisliga Mannheim bot, was man von einem packenden Spiel erwartet. Reihenweise offensive Aktionen, jede Menge Torchancen, hitzige Diskussionen und einen Platzverweis. Am Ende jubelten die Gastgeber, die auch nach 55 Minuten in Unterzahl als 2:1-Sieger den Platz verließen.

Die ersten Minuten gehörten aber den Gästen von der Neckarinsel. Die Südhessen leisteten sich nämlich zu viele Abspielfehler im Spielaufbau und auch das Zweikampfverhalten war mangelhaft. Glück, dass der Ex-Viernheimer Abdelkarim Lebsir seine Chance nicht nutzen konnte. Überraschend dann das 1:0 durch Laurenz Baaß. Der Mannschaftskapitän war nach einem Marschlich-Eckball per Kopf erfolgreich. Der Treffer sorgte aber immer noch nicht für die nötige Ruhe, leichtfertige Ballverluste ermöglichten den Gästen immer wieder gute Torchancen. So musste Torjäger Philipp Haas im eigenen Strafraum in höchster Not klären.

Für Aufregung und ausreichend Diskussionsstoff auf dem Platz und auf den Rängen sorgte der vermeintliche Ausgleich in der 35. Minute. Der Gästespieler hatte das Leder mit der Hand ins Netz bugsiert, Schiedsrichter Linus Röseler schien aber auf Tor zu entscheiden. Die Hausherren reklamierte zu recht und erfolgreich, letztendlich gab es Freistoß für die Blaugrünen.

Der Kritikpunkt war in diesem Zusammenhang aber die Rote Karte für Viernheims Haas, der einen Gästespieler mit „Penner“ beleidigt haben soll. Eine überharte Entscheidung des Unparteiischen, so die Kritik, wenn man bedenkt, was während eines Spiels so alles gesagt wird. Der Verursacher, der Hand gespielt hatte, blieb indes ungestraft.

In Unterzahl kassierte der Tabellenführer auch prompt den Ausgleich (39.), als Abdelkarim Lebsir aus dem Getümmel heraus einen Abpraller zum 1:1 einschoss.

In der Halbzeitpause konnten sich die Protagonisten beruhigen. Danach nahmen die Platzherren das Geschehen in die Hand, spielten in Unterzahl besser als zuvor. Die Partie wogte dennoch hin und her, beide Torhüter hatten jede Menge Arbeit, zeigten sich aber gut in Form. Ilvesheim wollte dem Tabellenführer natürlich unbedingt die erste Niederlage beibringen, Viernheim seine weiße Weste behalten.

Weil die Gäste ihre rechte Abwehrseite gegen die wieselfinken Paul Ewen und Sebastian Heinrich nicht schließen konnten, fiel der Siegtreffer auch über diese Außenbahn. Brandon Wiley hatte Ewen präzise auf die Reise geschickt, der junge Stürmer umkurvte Ilvesheims Torhüter Obsada und schob das Leder zum 2:1 ins Netz.

Anschließend mussten die Viernheimer noch bange Minuten überstehen, hätten bei eigenen Chancen aber für die Vorentscheidung sorgen können. So mussten die Anhänger bis zum Schlusspfiff um den Erfolg zittern. Danach wurde das Team des Trainerduos Marschlich/Endres von den Rängen aus gefeiert als hätte man gerade den Titel geholt. fh

