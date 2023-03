Neunjähriger angefahren

Viernheim. Die Polizei sucht Zeugen, die einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Viernheim beobachtet haben, bei dem ein neunjähriger Schüler leicht verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Weinheimer Straße unterwegs und wurde von hinten von einem Auto angefahren. Es soll sich hierbei um einen grauen Kombi mit Heppenheimer Kennzeichen gehandelt haben, der von einer Frau gesteuert wurde. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die unbekannte Autofahrerin von der Unfallstelle weg. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/ 9 44 00. pol

