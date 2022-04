Neunjährige Miriam Sheni freut sich über Silber

Viernheim. Mariam Sheni vom TV Viernheim hat beim Badischen Verbandsranglistenturnier Silber geholt. Die Neunjährige trainiert erst seit November letzten Jahres. Ihr Spaß am Tischtennissport, gepaart mit dem guten Ballgefühl, fiel sehr schnell auf. Ihr einziges Verbandspiel bestritt sie erst im März gleich mit zwei Siegen.

Da Sheni die Vor- und Rückhand schon sehr früh beherrschte, war sie auf die Ranglistenturniere vorbereitet. Über die Bezirksrangliste und Regionsrangliste qualifizierte sie sich am 3. April für das Verbandsranglistenturnier in der Altersklasse Mädchen 11 in Wiesloch/Baiertal. Nervenstark besiegte sie drei ihrer vier Gegnerinnen aus Tauberbischofsheim, Weingarten und Karlsruhe Neureuth. Nur gegen Lena Stahl von DJK Käfertal/Vogelstang musste sie sich im vierten Satz mit 9:11 geschlagen geben.

Großer Erfolg

Miriam Sheni erhielt für ihre Leistung die Silbermedaille. © TV Viernheim

Bei der Siegerehrung durfte Sheni für den zweiten Platz die Silbermedaille mit Urkunde in Empfang nehmen. Ihre Leistung wurde außerdem mit der Teilnahme an der Baden-Württembergischen Rangliste belohnt, da nur die beiden Erstplatzierten weiter kommen. Am 7. Mai findet das Turnier im 150 Kilometer entfernten Friesenheim im Schwarzwald statt. Ihr Trainer Walter Haas traut ihr auch bei diesem Wettkampf einiges zu. red

