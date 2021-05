Neun neue Infektionen

Viernheim. Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße hat am Mittwoch neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus für Viernheim gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert im Kreis Bergstraße: In Lampertheim haben sich zwölf Personen angesteckt, in Heppenheim sechs. Insgesamt haben sich im Kreis 58 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Einrichtungen in Viernheim sind nicht von Neuinfektionen betroffen.

Die Zahl der insgesamt Infizierten in Viernheim stieg am Mittwoch damit auf 1614, davon sind 1417 genesen, 27 gestorben. Demnach sind aktuell 170 Viernheimer infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises lag laut Gesundheitsamt am Mittwoch bei 130,94 und damit auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag (133,5). Das Robert-Koch-Institut, dessen Werte für die Bundesnotbremse relevant sind, gibt einen geringfügig höheren Wert von 132,4 an (Vortag: 134,3). 41 Bergsträßer Bürger befinden sich aktuell mit einer Corona-Infektion zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Das Kreisimpfzentrum hat bis Dienstag insgesamt 58 088 Erstimpfungen und 20 177 Zweitimpfungen durchgeführt. julb