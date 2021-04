Einmal mehr liegt Viernheim in der Kreisstatistik der Corona-Neuinfektionen vom Freitag Freitag in der „Spitzengruppe“. Nach Bensheim (elf Fälle) und Lampertheim (zehn) liegt die Stadt mit neun bestätigten Neuinfektionen auf Platz drei. Dies sind alleine 30 der insgesamt 70 Neuinfektionen im Kreisgebiet. Damit summiert sich die Anzahl der Gesamtfälle in Viernheim auf 1336. Aktuell infiziert

...