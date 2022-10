Neues zweigleisiges Modell

Viernheim. Eine Vorbereitung über mehrere Monate und die Erstkommunion am Weißen Sonntag oder eine intensive Woche mit dem Kommunionempfang im September – in der Katholischen Kirche haben Familien die Wahl, wie sie im kommenden Jahr die Erstkommunion feiern wollen. Seit Frühjahr hat sich im Pastoralraum Viernheim eine Projektgruppe aus Kommunioneltern im Rahmen des Pastoralen Weges mit den Inhalten des neuen Kommunionkurses auseinander gesetzt. Bei den Treffen wurde gemeinsam überlegt, wie die Erstkommunionvorbereitung zukünftig gestaltet werden soll. Die Pastoralraumkonferenz hat dem neuen zweigleisigen Modell nun zugestimmt.

Inhalte sind gleich

Geplant sind im Jahr 2023 zwei Varianten für die Vorbereitung auf die Erstkommunion. Das Modell 1 ähnelt dem bisherigen Erstkommunionkurs: Ab November bereiten sich Kinder und Familien mit Gottesdienstbesuchen, Kommunionstunden in Kleingruppen und der „Kirchenzeit“ auf den Empfang des Sakraments vor. Die Vorbereitung endet mit der Erstkommunionfeier am 16. April 2023.

Das zweite Modell startet in der letzten Woche der Sommerferien. Vom 28. August bis 2. September 2023 treffen sich die Erstkommunionkinder täglich, um in der Kommunionzeit von Jesus und seinem Leben und Wirken zu hören. Die Feier der Erstkommunion ist für den 3. September geplant.

„Die Inhalte und Themen sind in beiden Modellen gleich“, erklärt Gemeindereferentin Angela Eckart. Beide Kurse starten im November mit einer Kirchenrallye und der Überreichung der Bibel an die Kinder. Die Kurse bestehen aus Grundbausteinen und Wahlthemen, für die es die Unterstützung der Eltern braucht. Zu den Grundbausteinen gehören die Besuche des Sonntagsgottesdienstes. Pfarrer Ronald Givens wird sich in jeder Messe – während des Kommuniongangs der Erwachsenen – mit den Kindern treffen. Zudem gibt es die „Kirchenzeit“ für alle Kommunionkinder, die Angela Eckart inhaltlich gestaltet.

Anmeldung bis Freitag

Neu ist ein Bibel-Podcast in beiden Varianten: Eltern lesen eine Geschichte aus der Heiligen Schrift vor und stellen sie auf dem Padlet ein. Alle Kinder können sie so anhören und lernen die Erzählungen der Bibel kennen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Website der Katholischen Kirche Viernheim. Bis Freitag, 14. Oktober, sollten die Kinder angemeldet sein, die im kommenden Jahr – egal mit welchem Modell – zur Erstkommunion gehen wollen.

Das Eltern-Treffen, um den Verlauf der beiden Modelle vorzustellen, findet am Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, in der Apostelkirche statt. Erst anschließend muss festgelegt werden, für welches Vorbereitungsmodell man sich entscheidet. su