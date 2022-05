Neues schaffen und Potenziale entdecken

Viernheim. Upcycling ist Trend – und das nicht erst seit gestern. Auf der Idee, aus alten Dingen etwas Neues herzustellen, beruht auch ein innovatives Projekt für Frauen in Viernheim, das im Familienbildungswerk startete. Der Kurs, der die Integrationsstrategie der Stadt unterstützt, verknüpft Nachhaltigkeit mit der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Die ersten Teilnehmerinnen sind zwölf zugewanderte Frauen aus unterschiedlichen Ländern, die nun bis zu den Sommerferien immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr aus alten Stoffen und Utensilien etwas Neues kreieren. So bekommen alte Jeans oder Bettwäsche ein zweites Leben. Und ganz nebenbei wird noch etwas für die Umwelt getan.

Im Vorfeld organisiert und in Kooperation weiterentwickelt wurde das Upcycling-Projekt vom Familienbildungswerk, vom Gleichstellungsbüro der Stadt und dem Verein Lernmobil Viernheim. „Gerade Migrantinnen erfahren Brüche in ihrer Arbeitsbiografie, da sie aus unterschiedlichsten Gründen nach ihrer Zuwanderung entweder nicht arbeiten können oder dürfen“, weiß die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich. Ziel des Projekts sei es daher, Frauen Mut und ihre oft versteckten Potenziale sichtbar zu machen und ihnen darüber hinaus Möglichkeiten aufzuzeigen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Gleichzeitig greift die Brundtlandstadt mit dem Upcycling-Projekt unter dem Aspekt der Klima- und Umweltfreundlichkeit sowie Nachhaltigkeit als 1. Partnerkommune der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim auch gezielt die Leitthemen der BUGA 23 auf.

Verkaufsstand denkbar

Welche neuen Schätze während des Kurses entstehen werden, wird individuell mit den Kursteilnehmerinnen entschieden. Für die ersten Kurstage stehen Fenstergirlanden aus Papier von alten Büchern sowie Einkaufstaschen aus Bettwäsche auf dem Programm. Beate Sykora vom Familienbildungswerk denkt bereits weiter: „Vielleicht bieten die Frauen an einem Verkaufsstand auf einem der zahlreichen Viernheimer Feste ihre selbst gefertigten Waren an.“ Beatá Gergely vom Lernmobil und Gonca Karagöz vom städtischen Büro für Neuzugezogene bringen sogar die Idee einer Unternehmensgründung durch die Frauen ins Spiel.

Bereits Ende 2019 – vor Corona hatte die vom Gleichstellungsbüro koordinierte Arbeitsgruppe Migrantinnen das Projekt geplant und den Start immer wieder verschoben. „Zwischenzeitlich musste eine neue Anleiterin gesucht werden, und mit Hedwig Franke aus Mannheim haben wir eine motivierte und engagierte Frau, die bereits seit Jahren alles upcycelt, was ihr in die Finger kommt“, freut sich Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich und bedankt sich gleichzeitig bei der Kursleiterin für deren ehrenamtlichen Einsatz. Hedwig Franke kam vor 30 Jahren nach Mannheim, wo sie seither lebte und als Schauspielerin arbeitet. Vor Kurzem ist sie mit ihrer Familie in den Odenwald gezogen. Da sie seit früher Jugend dem Upcycling verfallen ist, war das Projekt wie für sie gemacht. Umso mehr, da sie bis zu ihrem Umzug ehrenamtlich für ein Mannheimer Frauenhaus tätig war.

Derzeit sind alle Plätze im Kurs belegt, aber es besteht die Möglichkeit nachzurücken oder auf eine Liste für einen möglichen Herbstdurchgang aufgenommen zu werden. Infos gibt es per Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 83 61. red