Neues Musical von Röhrig

Viernheim/Weinheim. Der bekannte Viernheimer Musiker und Musikverleger Wilfried Röhrig tourt mit seinem neuen Musical durch Deutschland. Am Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, macht das Ensemble Station in der Weinheimer Sankt-Marien-Kirche.

Das Stück aus der Feder Wilfried Röhrigs trägt den Titel „Gottesspiel – Ein musicalisches Abenteuer“. Auf der Bühne stehen laut Röhrig 25 Mitwirkende, Nicht-Profis gemischten Alters mit professionellem Anspruch. „Gottesspiel“ sei eine Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Mensch, eine Provokation und ein Abenteuer, frei und ergebnisoffen.

„Welche Rolle spielt Gott in der Welt von heute? Welche Rolle spielt er in unserem Leben?“, lauten die Fragen, die im Musical besprochen werden. Eine Kurzbeschreibung: Thomas und Eva, ein junges Paar, sind davon überzeugt, dass sich Gott in der Welt und in ihrem Leben zeigt, dass er sich mitteilt, seine Spuren legt. Nicht nur die Lebens- und Glaubenseinstellungen in ihrer Umgebung, sondern vor allem die dramatischen Geschehnisse in ihrem Leben fordern sie dabei heraus.

Karten gibt es im Viernheimer Weltladen für 21 Euro (ermäßigt 16), an der Abendkasse 23 Euro (ermäßigt 18). mas