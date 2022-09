Neues Kursangebot

Viernheim. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia startet ab Dienstag, 11. Oktober, einen neuen präventiven Lauftechnikkurs unter der Leitung von Silke Heidemann. Angesprochen werden vor allem Laufanfänger, Freizeitläufer oder Wiedereinsteiger nach längerer Pause oder Verletzung. Wer mit einer ökonomischen Lauftechnik läuft, wird weniger Energie verbrauchen, er läuft leichter und die Gelenkbelastung reduziert sich bei jedem Schritt. Somit können langfristig Überlastungen der Knie- oder Hüftgelenke vorgebeugt werden. Neben dem Lauf-ABC und einfachen, laufspezifischen Koordinationsübungen wird ein Haltungs- und Flexibilitätsprogramm vorgestellt, das jeder Läufer auch in dem eigenen Training weiterführen kann. Der Kurs findet an acht Terminen, jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr, im Waldstadion Viernheim statt. Die Kurskosten in Höhe von 95 Euro werden von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Interessierte erhalten weitere Informationen bei der Kursleiterin Silke Heidemann unter 06204/91 94 64 oder si_heidemann@t-online.de. su

