Neues Bürgerbüro ab 24. April

Viernheim. Der Umzug des Rathauses beginnt in Kürze mit dem ersten Schritt: Die ehemaligen Räume der Commerzbank am Apostelplatz direkt neben dem alten Standort sind so gut wie bezugsbereit. Große blaue Lettern auf dem Vordach über dem Eingang künden bereits davon: Bürgerbüro. Am Montag, 24. April, werden die neun Mitarbeitenden der Serviceeinrichtung hier erstmals ihren Dienst versehen. Bis Mittwoch, 19. April, ist die Anlaufstelle für Bürger noch im alten Gebäude, darauf weist eine Information an der Eingangstür der neuen Adresse hin.

Wie Hauptamtsleiter Philipp Haas auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, geht der Umzug von Donnerstag, 20., bis Samstag, 22. April über die Bühne. Die Installation der Rechner übernehme die hauseigene IT. Bei dieser Gelegenheit geben wir die Frage eines Lesers an Haas weiter, der wissen wollte, warum man sich jetzt für Besuche im Bürgerbüro anmelden müsse, statt wie früher einfach anzustehen. Die Anmeldung sei der Corona-Pandemie geschuldet, als man vermeidbare Menschenansammlungen vermeiden musste, so Haas. Die Resonanz aus der Bevölkerung sei allerdings positiv, so dass die Terminvereinbarung beibehalten würden. mas

Info: Telefon 115 oder viernheim.de „Termine Bürgerbüro“