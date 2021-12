Neuer Wohnraum entsteht

Viernheim. Straßensperrungen, Umleitungen und viel Schwerlastverkehr in der Viernheimer Innenstadt zeugen von einer regen Bautätigkeit. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um die Schaffung neuen Wohnraums, der auch in der Brundtladtstadt bekanntlich stark nachgefragt ist. Hierzu wurden entweder Altbauten abgerissen oder brach liegende Flächen einer neuen Nutzung zugeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anstelle des alten Fachwerkhauses, in dem ein kleiner Laden und ein Kiosk untergebracht waren, und der Nebengebäude entstehen an der Kreuzung Lorscher Straße/Ludwigstraße derzeit sechs neue Wohneinheiten. Um einen Kran stellen zu können musste ein Teil der Ludwigstraße gesperrt werden. Nicht weit davon entfernt gibt es ebenfalle eine Sperrung, denn auch in der Luisenstraße wird ein Haus gebaut.

Lücken werden gefüllt

Seit längerer Zeit steht die ehemalige Warengenossenschaft in der Wasserstraße leer. Dort wurden zwar die Nebengebäude abgerissen, am Haupthaus hat sich dagegen noch nichts getan. Das könnte sich bald ändern, wenn die Pläne der neuen Eigentümer die behördliche Zustimmung finden. Auch dort soll in zentraler Lage zusätzlicher Wohnraum entstehen. Gebaut wird mittlerweile auch an der Ecke Hofmann-/Hansstraße. Nach dem Abriss einer alten Scheune soll ein Wohnhaus die Baulücke füllen.

Das freie Gelände an der Ecke Euler-/Rathausstraße, auf dem immer mal wieder ein Verkaufshäuschen für frisches Obst und Gemüse stand, wird derzeit ebenfalls bebaut. Besonders viele neue Wohnungen entstehen aktuell auch im Berliner Ring entlang der OEG-Strecke, wo auf einem ehemaligen Firmengelände zwei Gebäude mit 14 Einheiten aus dem Boden schießen. Neubauten gibt es weiterhin in vielen Straßen auch in zweiter Reihe, also im Hinterhof oder im Garten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2