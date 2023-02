Neuer Laufkurs

Viernheim. Die Triathlonabteilung des TSV Amicitia startet am Dienstag, 14. März, 17.30 bis 18.30 Uhr, im Waldstadion wieder einen präventiven Lauftechnikkurs. Angesprochen sind vor allem Laufanfänger, Freizeitläufer oder Wiedereinsteiger nach längerer Pause oder Verletzung genauso wie ambitionierte junge und ältere Athleten.

Bei einer ökonomischen Lauftechnik wird weniger Energie verbraucht, es läuft sich leichter und die Gelenkbelastung reduziert sich bei jedem Schritt. So können langfristig Überlastungen der Knie- oder Hüftgelenke vorgebeugt werden. Neben den bekannten Lauf-ABC-Übungen wird ein Kräftigungs- und Flexibilitätsprogramm vorgestellt, das jeder Läufer und jede Läuferin auch in seinem oder ihrem eigenen Training weiterführen kann. Durch ein intervallartig gesteigertes Training kann jeder Teilnehmer seine Laufstrecke individuell an seine Leistungsfähigkeit anpassen. Der Kurs läuft über acht Kursstunden. Die Teilnahme kostet 95 Euro, eine Bezuschussung durch gesetzliche Krankenkassen ist möglich.

Weitere Informationen bei Kursleiterin Silke Heidemann unter Telefon 06204/91 94 64 oder per Mail an si_heidemann@t-online.de. su