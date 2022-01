Die Viernheimer Volkshochschule bietet ab Donnerstag, 3. März, einen Kurs in Power Aerobic an. Er findet an zwölf Terminen immer von 16 bis 17 Uhr im Bürgerhaus, Raum elf, statt. Die Kursgebühr beträgt 63 Euro.

Power Aerobic ist ein Mix aus rhythmischen Bewegungen zur Musik und der Kräftigung des gesamten Körpers. Die Kombination ist somit ideal für die Fettverbrennung, Straffung und

...