Neuer Chef im Bauamt

Viernheim. Kai Hüsker leitet seit 1. Januar das Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt der Stadt Viernheim. Der 34-Jährige übernimmt somit die Aufgaben von Reiner Schneider, der sich in wenigen Monaten nach knapp 48 Dienstjahren bei der Stadtverwaltung – und davon 18 Jahre als Amtsleiter – offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird, wie die Stadt informiert.

Die Viernheimer Stadtverwaltung hat die Nachfolge nach eigenen Angaben früh geregelt, damit aufgrund ausstehender Urlaubsansprüche des scheidenden Leiters noch ausreichend Zeit zur Einarbeitung in das vielfältige Aufgabengebiet verbleibt. „Ich bin sehr froh, dass wir die Stelle so schnell mit einem erfahrenen Mitarbeiter besetzen konnten“, sagte laut Mitteilung Erster Stadtrat Jörg Scheidel als zuständiger Dezernent bei der Vorstellung des neuen Kollegen und wünschte Hüsker alles Gute für seine Tätigkeit im neuen Amt.

Zu diesem zählen übrigens nicht nur die gesamte Liegenschaftsverwaltung, die Verwaltung und Bauunterhaltung zahlreicher Sport-, Veranstaltungs- und Kindertagesstätten, das Vergabewesen sowie acht Mitarbeitende im Amt, sondern auch der Brand- und Katastrophenschutz inklusive Freiwilliger Feuerwehr.

Der Diplom-Verwaltungsbetriebswirt (FH) hat von Juni 2008 bis Oktober 2011 bei der Stadt Neustadt an der Weinstraße den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes absolviert. Danach war er unter anderem im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft des Kreises Bergstraße als Sachbearbeiter beschäftigt, bevor er im Oktober 2021 die Leitung des Sachgebietes Vergabe beim Eigenbetrieb übernahm.

Hüsker ist zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 503, zu erreichen sowie per Telefon 06204/98 82 86 oder per E-Mail an khuesker@viernheim.de. red