Neuer Abteilungsleiter des TSV Amicitia

Viernheim. Die Fußballer des TSV Amicitia haben einen neuen Abteilungsleiter. Bei der Mitgliederversammlung folgte Volker Wendt auf Ralf Schmitt, der nach viereinhalb Jahren nicht mehr zur Wahl stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe meine Hilfe und Unterstützung in einer schweren Zeit angeboten“, erinnerte er sich an 2017 zurück, als die Fußballabteilung ohne große finanzielle Mittel und ohne Verantwortliche da stand. 2018 wurde er als Abteilungsleiter gewählt und hatte die Ziele, Finanzen zu stabilisieren und die Verbindlichkeiten abzubauen, dazu einen Förderverein auf den Weg zu bringen und eine Mannschaft, vorwiegend aus Eigengewächsen, in der Landesliga zu etablieren. „Diese Mission haben wir nahezu erfüllt“, stellte Schmitt nach fünf Jahren fest. Aufgrund seiner persönlichen und beruflichen Situation habe er nicht mehr die notwendige Zeit, eine solch große Abteilung weiter zu leiten und stellte sich deshalb nicht mehr zu Wahl. „Du hast „Corporate Identity“ in die Fußballabteilung gebracht, Sportler und Trainer identifizieren sich mit dem Verein“ bedankte sich Uwe Beck für Schmitts Engagement und überreichte als Dankeschön eine Dauerkarte mit der Nummer 1.

Die Dauerkarte mit der Nummer 100 bekam der neue Abteilungsleiter Volker Wendt. „Wir werden weiterhin nur Geld ausgeben, was da ist“, versprach er den Mitgliedern der Fußballabteilung. Bisher schon im Vorstand der Abteilung für den Bereich Jugend aktiv, hatte sich Wendt vorab sein Team für die Abteilungsleitung zusammengestellt. Wie bisher sind Uwe Beck als Jugendkoordinator und Frank Schenkel als Koordinator des Frauen- und Mädchenbereichs die stellvertretenden Abteilungsleiter. Markus Hofmann ist weiterhin Schriftführer. Sandra Usler, die die Kasse der Abteilung in den vergangenen Jahren als Mitglied des Vereinsvorstands kommissarisch geführt hatte, bleibt für die Finanzen zuständig.

Zwei neue im Gremium

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Viele sportliche Erfolge Mehr erfahren Fußball A-Jugend trifft auf Tabellenführer Mehr erfahren

Neu im Gremium sind Tobias Kleiner und Selcuk Demirel für organisatorische Belange der Aktiven und Junioren.

In den Berichten aus den Sparten Herrenfußball, Frauenfußball, Juniorinnen und Jugend wurde deutlich, dass die blau-grünen Kicker trotz Pandemie sportlich sehr erfolgreich waren, allen voran mit den Aufstiegen der Herren, der Frauen 2, der A- und B-Junioren. Erfreulich war auch der Kassenbericht: Wo in der Vergangenheit noch Verbindlichkeiten aufgezählt wurden, stand nun ein dickes Plus im Kassenbericht. Von den Erfolgen – sportlich und wirtschaftlich – war auch der Vereinsvorsitzende Peter Hoffmann begeistert, der bei der Versammlung als Wahlleiter fungierte.

Damit die Fußballer weiterhin erfolgreich sein könnten, arbeiten Stadt und Verein gemeinsam an der passenden Infrastruktur: an der Lorscher Straße werde der fehlende Trainingsplatz angelegt, die Planungen für den zweiten Kunstrasen im Waldstadion laufen und auch für ein neues Funktionsgebäude im Stadion gebe es erste Überlegungen. su