Neuen Vikar vorgestellt

Viernheim. Mit einem Festgottesdienst wurde nun Vikar Dominique Olivier (r.) in der Auferstehungskirche begrüßt. Er wird von Lehrpfarrer Markus Eichler in den nächsten zwei Jahren in der Auferstehungsgemeinde Viernheim zum Pfarrer ausgebildet. Im Gottesdienst freute sich Olivier, der wie Eichler gerne E-Bass spielt, auf die vor ihm liegende Zeit. Zu seiner Ausbildung gehören auch theoretische Ausbildungswochen am Theologischen Seminar in Herborn sowie das Unterrichten von Religion an der Schillerschule. red (Bild: Auferstehungsgemeinde)

