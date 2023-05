Neue Unterkunft steht bereit

Viernheim. Die Vorbereitungen in der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße sind abgeschlossen. Am Montag werden die ersten Bewohner erwartet. Bei den 27 Menschen, die der Kreis Bergstraße der Stadt Viernheim nun erstmals direkt zuweist, handelt es sich ausnahmslos um Bleibeberechtigte, berichtet Sozialamtsleiter Rudolf Haas. Sie haben zuvor ein Asylverfahren durchlaufen oder gehören zu den so genannten Ortskräften, die die deutsche Bundesregierung in ihrer Entwicklungsarbeit in Afghanistan unterstützt haben. Neben Geflüchteten aus dem Gebirgsland kommen zum Wochenbeginn Syrer und Kongolesen nach Viernheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis Ende April hat das Landratsamt in Heppenheim die Unterbringung der Flüchtlinge selbst organisiert. Weil die Kreisverwaltung dies nicht mehr leisten kann, überträgt sie diese Aufgabe auf die Kommunen. Die 22 Städte und Gemeinden des Kreises betreiben folglich ab sofort eigene Gemeinschaftsunterkünfte. Haas rechnet damit, dass die nächste Gruppe Ende Mai in der Brundtlandstadt eintreffen wird.

Gemäß dem Verteilerschlüssel hat Viernheim künftig 33 Menschen pro Monat aufzunehmen. Bis Ende des Jahres wären das 264 Personen. Da in dem ehemaligen Bürogebäude der Firma Pfenning nur bis zu 180 Menschen untergebracht werden können, will die Stadt im September zusätzlich ein Containerdorf errichten. Als Standort ist das städtische Grundstück in der Industriestraße vorgesehen, auf dem der Bauhof untergebracht war.

30 Zimmer auf drei Etagen

Der Bürokomplex in der Lilienthalstraße stand schon einmal für die Unterbringung von Geflüchteten bereit. Vor ziemlich genau einem Jahr sollten dort Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine beherbergt werden. Letztlich wurde die Gemeinschaftsunterkunft aber nicht gebraucht.

Nun hat die Stadt das Gebäude erneut so eingerichtet, dass dort Menschen leben können. Laut Haas stehen auf drei Etagen mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern insgesamt 30 Zimmer zur Verfügung. Belegt werden sie laut Haas in der Regel mit vier, sechs oder acht Personen. Ausgestattet sind dieRäume mit Stockbetten, Tischen, Stühlen und Kleiderspinden. „Auch ein Kühlschrank steht jeweils bereit, denn die Menschen sollen sich selbst versorgen“, sagt der Sozialamtsleiter. Kochgelegenheiten befinden sich in Containern, die in den vergangenen Wochen im Hof der Liegenschaft aufgestellt wurden.

Das Gleiche gilt für Sanitäranlagen und Waschmaschinen. Das einstige Firmengebäude verfüge naturgemäß nicht über die Infrastruktur, die für die Unterbringung von Menschen erforderlich wäre, erklärt Haas. So gebe es dort nur eine geringe Zahl an Toiletten. Die Betreuung der Bewohner übernimmt die Johanniter-Unfall-Hilfe. Mehrere Mitarbeiter sind Haas zufolge insgesamt 40 Stunden pro Woche in der Einrichtung präsent. Zu ihren Aufgaben gehöre es vor allem, auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten. Darin festgeschrieben ist etwa, dass die Geflüchteten ihre Unterkunft selbst zu reinigen haben. Daneben sind die Johanniter Ansprechpartner bei allen Fragen, die sich ergeben, und halten Kontakt zur Stadtverwaltung. Eingebunden seien auch die Integrationslotsinnen, sagt Sozialamtsleiter Haas. Bürgermeister Matthias Baaß sei es wichtig, den Menschen eine Tagesstruktur zu geben. Dazu gehöre etwa, dass sie – sofern noch nicht geschehen – Sprachkurse besuchen.

Kriegsflüchtlinge, Asylbewerber oder Bleibeberechtigte, die in einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft leben, zahlen eine monatliche Nutzungsgebühr. Diese wird dann vom Leistungsträger, dem Jobcenter oder dem Kreissozialamt, erstattet. Grundsätzlich steht den Städten und Gemeinden für die Unterbringung von Geflüchteten eine Kostenentschädigung zu, die in einer Landesverordnung festgelegt ist. Der aktuelle Satz für eine Person liegt beispielsweise bei 194 Euro, der für eine Familie mit drei Personen bei 322 Euro. Da diese Beträge in der Regel nicht kostendeckend sind, hat die Kommune die Möglichkeit, eine eigene Unterbringungsgebührensatzung zu erlassen, in der die zuvor berechnete Nutzungsgebühr pro Person festgeschrieben wird.

Kosten von 300 Euro pro Person

Genau das hat die Stadt Viernheim nun vor. Der Haupt- und Finanzausschuss beschäftigte sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem Entwurf für eine solche Satzung, über die die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, im Ratssaal, abschließend entscheiden wird.

Demnach kalkuliert die Stadt aktuell mit Unterkunftskosten von 300 Euro pro Bewohner. Sozialamtsleiter Haas betont allerdings, dass diese Berechnung zunächst nur für einen Platz in der Lilienthalstraße gelte. Wenn im Spätsommer die Containeranlage eröffnet werde, werde der Gebührensatz angepasst. Er müsse dann die Kosten beider Einrichtungen berücksichtigen.