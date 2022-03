Im November vergangenen Jahres wurde die 83-jährige Kleopatra Pantiki und ihr Sohn Anastassios von einem Feuer in ihrer Wohnung in der Bürgermeister-Lamberth-Straße 22 überrascht. Die Wohnung brannte vollkommen aus und ist seither unbewohnbar. An diesem Abend verloren beide ihr gesamtes Hab und Gut. Nach dem Brand verbrachten die beiden Verletzten mehrere Tage auf einer Intensivstation für

...