Neue Turngeräte fürs Entdeckerland

Viernheim. Viernheim. Der Turnraum im städtischen Kindergarten Entdeckerland ist einer der beliebtesten Räume für die 125 Kinder, denn hier können sie täglich ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Nun konnte die Bewegungslandschaft dank einer Spendensumme in Höhe von 2500 Euro durch die Daimler ProCent-Initiative der Daimler Truck AG im Werk Mannheim um etliche Turngeräte erweitert werden, teilt das Amt für Soziales und Standesamt mit.

Holger Gölz und Cheyenne Todaro, Mitglieder des Betriebsrats und ProCent-Koordinatoren am Standort Mannheim sowie Andrea Resch als Vertretung der Unternehmensleitung durften den symbolischen Scheck im Beisein von Amtsleiter Rudolf Haas an Kita-Leiterin Christina Wieland und deren Stellvertreterin Corinna Wiemers überreichen. Mit dabei war auch Thomas Boch, der als damaliges Mitglied des Elternbeirats der Kita und Daimler-Beschäftigter den Projektantrag auf den Weg brachte.

Die vorhandenen Fallschutzmatten, eine Sprossenwand und zwei Kästen wurden um weitere Geräte und Turnmatten ergänzt, so dass im Turnraum ein großer Parcours entstanden ist, der die Kinder zum Klettern, Springen und Rutschen einlädt. „Seit dem Einzug in unser Gebäude hatten wir eine Grundausstattung an bewegungsfördernden Geräten“, sagt Leiterin Wieland.

Kleinere Anschaffungen konnte sich die Einrichtung zwischenzeitlich dank Erlösen und Spenden von Veranstaltungen leisten. Doch dann fielen wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen aus, und die Möglichkeit fürs Spendensammeln ebenso.

„Wir sind sehr dankbar für die Spende und finden es toll, dass es solche Aktionen gibt, die soziale Einrichtungen unterstützen“, freut sich Wieland und bedankt sich gleichzeitig bei Thomas Boch, der die Idee für den Projektantrag hatte.

„Genau solche Kollegen mit diesem Engagement brauchen wir, um regionale Projekte mit der ProCent-Initiative unterstützen zu können“, freut sich Betriebsratsmitglied Gölz, während die Kita-Kinder mit sichtlich viel Spaß den Akteuren den neuen Bewegungsparcours demonstrieren. „Da geht mir jedes Mal das Herz auf, welch große Wirkung solche Projekte haben.“

Thema Bewegung im Fokus

Und das Geld ist gut investiert, weiß auch Rudolf Haas, Leiter im Amt für Soziales und Standesamt und auch zuständig für die städtischen Kindergärten. Denn gerade nach der Pandemie sei das Thema Bewegung bei Kindern stärker in den Fokus gerückt. Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel sei die Stadt Viernheim daher umso dankbarer für diese finanzielle Unterstützung. Haas ist sich sicher, dass an den Geräten noch viele Kita-Kinder folgender Generationen ihre große Freude haben werden. red