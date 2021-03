Viernheim. Die Fußballer der SG Viernheim treten in der kommenden Saison mit zwei neuen Trainern an. Die Verantwortlichen der Orangenen verpflichteten mit Ralf Dalmus und Claus Bopp ein Duo, das im Herrenbereich des Fußballkreises Mannheim bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Die Vereinsführung will nun mit den Kickern des aktuellen Kaders sprechen und neue Spieler engagieren. „Erste erfolgreiche Gespräche hat es schon gegeben, man wird sich über neue Gesichter hier im Familiensportpark West freuen dürfen“, teilte Thomas Buttler vom Spielausschuss der Sportgemeinschaft mit.

Mit der Verpflichtung der neuen Trainer endet die Amtszeit von Sven Paulsen bereits nach einem Jahr. Wegen der Corona-Pandemie waren Spieler und Übungsleiter nicht einmal sechs Monate gemeinsam aktiv. „Wir haben natürlich auch mit Sven gesprochen, konnten dabei aber keine Einigung erzielen. Die Trennung erfolgte deshalb in beiderseitigem Einvernehmen“, sagte Buttler. Zusammen mit Fußball-Abteilungsleiter Aleksandar Jeremic ist er seit Oktober für den sportlichen Bereich des A-Ligisten verantwortlich. „Wir wollen neue Maßstäbe setzen, haben die Zwangspause genutzt und streben in der kommenden Spielzeit mit frischen Kräften einen einstelligen Tabellenplatz an“, gibt Jeremic das Ziel für die Saison 2021/2022 vor.

Ralf Dalmus und Claus Bopp waren schon bei der Spvgg. 07 Mannheim und dem SC Käfertal aktiv. „Beide sind im Fußballkreis gut vernetzt und wollen ihre Kontakte nutzen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen“, erklärte Buttler. Dass es mit dem Spielbetrieb noch vor der Sommerpause weiter geht, glauben die beiden Funktionäre nicht. Da sich die erste Mannschaft in der Nähe der Abstiegsplätze befindet, würde eine mögliche Annullierung der Runde den Klassenerhalt für die SG bedeuten. JR