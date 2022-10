Neue Sportgeräte an der Viernheimer Schillerschule: Schüler bleiben in Bewegung

Viernheim. Sport soll Spaß machen, gerade in den Schulen. Damit die Kinder der Schillerschule auch während des Unterrichts in Bewegung bleiben hat der Förderverein gut 3000 Euro locker gemacht, mit denen mehrere innovative Sportgeräte angeschafft wurden. Bei einer internen Fortbildung der Lehrkräfte in der Turnhalle zeigte sich, dass auch Erwachsene mit großer Freude gerne die vielseitigen

...