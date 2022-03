Neue Sicherheit im Wasser

Viernheim. In der fünften Klasse steht an der Alexander-von-Humboldt-Schule für alle das Fach Schwimmen auf dem Stundenplan. Je nach dem, was die Kinder schon können, verbessern sie dort entweder ihre Techniken und Schwimmausdauer oder sie lernen überhaupt erst das Schwimmen. Was aber ist mit den Kindern, die erst später an die Schule kommen und noch nicht schwimmen können? Gerade in den Intensivklassen gibt es oft Kinder, die schon älter sind, aber noch nicht schwimmen können. Lars Prechtl vom Stadtteilbüro Ost ist es gelungen, für diese Schüler und Schülerinnen einen Schwimmkurs zu organisieren.

Die Schwimmschule Flipper, die in Mannheim und Ilvesheim aktiv ist, war von dem Projekt so begeistert, dass sie nicht nur einen Schwimmkurs anbot, sondern diesen durch ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst ermöglichte.

Nach einem Probeschwimmen hatten Ayand Khalil, Aldin und Amar Demirovic, Nahom Kibrom, Suhuur Ahmed, Parham Mohammadi und Mohammed Ahmed die Möglichkeit, mit den Trainern Louisa und Thomas in neun weiteren Schwimmstunden das Schwimmen zu lernen und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Das Training hat nicht nur allen viel Spaß gemacht, sondern hatte auch Erfolg: Ayand, Nahom und Parham haben schon nach dieser kurzen Zeit das Bronzeabzeichen (Freischwimmer) geschafft. Die anderen haben auch gute Fortschritte gemacht, brauchen aber noch etwas Training. „Ich bin mit der Schwimmschule Flipper, die dankenswerterweise schon signalisiert hat, wieder als Kooperationspartner dabei zu sein, im Kontakt und denke wir können mit diesen Schülern und weiteren Schwimmanfängern in diesem Jahr auch mit Hilfe des Coronaförderprogramms für Schulen ‚Löwenstark’ einen neuen Kurs organisieren“, blickt Lars Prechtl optimistisch in die Zukunft. red