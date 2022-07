Neue Schiedsrichter ausgebildet

Viernheim. Ohne Schiedsrichter geht es auch im Basketball nicht. Die BG Viernheim-Weinheim hat nun dafür gesorgt, dass es neue Referees gibt, die für den Spielbetrieb von so essenzieller Bedeutung sind.

An einem Lehrgang, den die BG gemeinsam mit dem baden-württembergischen Basketballverband BBW veranstaltete, nahmen 20 Teilnehmer aus dem ganzen Rhein-Neckar-Raum teil, darunter zwölf Mitglieder der BG. Im Hector Sport Centrum der TSG Weinheim wurden die angehenden Schiedsrichter zuerst in einem theoretischen Teil in der Regelkunde unterrichtet und getestet, anschließend galt es einen praktischen Teil in der Halle zu absolvieren.

Als Referenten standen den Jugendlichen, die ansonsten in den Teams der BG ihrem Hobby aktiv nachgehen, sowohl der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Julian Groll zur Verfügung, als auch der BBW-Vizepräsident Stefan Jung, zu dessen Aufgabenbereich das Schiedsrichterwesen gehört. Alle Teilnehmer bestanden die Prüfungen und können bereits in der kommenden Saison eingesetzt werden.

Michael Mang, der Schiedsrichterwart der BG Viernheim-Weinheim, freut sich über die neuen Kollegen: „Die Schiedsrichter werden zukünftig zuerst im Jugendbereich, zusammen mit einem erfahrenen Kollegen, ihre ersten Spiele pfeifen. Das Ziel wird es sein, auch im Erwachsenen-Bereich als Schiedsrichter aktiv zu sein.“ su