Neue Saison beginnt

Viernheim. Während die Fußball-Europameisterschaft am Sonntag mit dem Finale England gegen Italien ihr Ende findet, beginnt für die Amateure in Viernheim die neue Spielzeit. Aktuell geht es darum, im Training die Grundlagen für einen erfolgreichen Saisonstart zu schaffen, in Freundschaftsspielen soll die Frühform getestet werden. Am Wochenende sind dabei gleich alle Herrenteams des TSV Amicitia und der SG gefordert.

Im Familiensportpark West erwartet die erste Mannschaft der SG Viernheim am Freitag, 9. Juli, 19.30 Uhr den KSC Schwetzingen, am Sonntag, 11. Juli, 16.15 Uhr, ist der TSV Mannheim-Schönau zu Gast. Um 14 Uhr trifft die zweite Garnitur der Orangenen auf die Schönauer Reserve.

Auch im Waldstadion wird am Sonntag, 11. Juli, gekickt. Der Mannheimer Kreisligist TSV Amicitia empfängt um 16 Uhr den Heidelberger Kreisligisten ASC Neuenheim 2 zu einem Test. Zuvor trifft der TSV Amicitia 2 auf den Bergsträßer Kreisoberligisten TV Lampertheim. JR