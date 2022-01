Neue Regeln belasten Wirte

Viernheim. Abholservice, Lieferdienst, Food-Truck oder ganz geschlossen – so sah es zu Beginn der Corona-Pandemie bei den Viernheimer Gastronomen aus. Nachdem nach zwischenzeitlichen Lockerungen vor wenigen Tagen die Vorschriften wieder verschärft wurden, beim Restaurantbesuch muss man trotz zweifacher Impfung oder Genesung zusätzlich einen gültigen negativen Test oder eine Boosterimpfung vorweisen, dürfte vielen der Appetit auf ein gemütliches Abendessen oder eine schnelle Mahlzeit vergehen. Im Außenbereich gilt weiterhin 2G. Den Gastronomen schmeckt das natürlich auch nicht.

Bei den Wirten der Brundtlandstadt stößt das überwiegend auf Unverständnis, hatte man sich, wie auch die Gäste, doch gerade an die 3G-Regel gewöhnt. Für den Verzehr vor Ort gilt mittlerweile, „dass nur geimpfte und genesene Personen in den Außenbereich gelassen werden, im Innenbereich gilt die 2Gplus-Regelung. Außerdem muss ein Abstands- und Hygieniekonzept vorliegen und umgesetzt werden.“ Das bedeutet, dass in Hotels, Cafés und Restaurants weniger Plätze zur Verfügung stehen. Viele kleinere Betriebe und Selbständige wurden schon damals an den Rand der Insolvenz gedrängt oder haben ganz aufgegeben. Ausgebildetes Personal und Hilfskräfte sind in andere Gewerbe abgewandert.

Hoffen auf besseres Wetter

Gani Memaj betreibt seit fast 20 Jahren das Restaurant „La Piscina“ im Hallenbad, war dort zuvor schon mehrere Jahre lang im Service tätig. „Das Virus hat uns damals gleich voll erwischt. Ich musste quasi über Nacht den Gastraum schließen und für die drei Mitarbeiter Kurzarbeit beantragen“, erinnert sich der Kosovare an die Lage vor einem Jahr. Die neuen Regelungen seien für sein Lokal eine Katastrophe, hatte man sich doch gerade mit Einschränkungen abgefunden.

„Wir hatten wegen eines Kurzurlaubs gerade einige Tage geschlossen, deshalb gilt es jetzt abzuwarten, wie unsere Gäste reagieren. Ich kann mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, dass sich die Leute vor einem Restaurantbesuch extra testen lassen, da bleibt man doch lieber gleich zu Hause. Ich hoffe aber, dass noch viele geboosterte Gäste vorbei schauen“, hat Memaj noch keine Erfahrungen mit der aktuellen Situation. Hoffnungen setzt er auf besseres Wetter im Frühling und im Sommer, denn dann dürfte es wieder Lockerungen geben, und die Terasse kann geöffnet werden.

Das Restaurant „Im Scheunenhof“ in der Waldstraße, ehemals Osteria Da Silvano, hat am vergangenen Dienstag nach einer kurzen Umbauphase unter neuer Leitung wieder eröffnet, weshalb hier ebenfalls keine Erfahrungswerte vorliegen. „Da müssen wir erst einmal die Entwicklung abwarten. Der Start soll für Gäste und Personal entspannt verlaufen. Wir setzen weiterhin auf ein bewährtes Angebot, ergänzt mit einigen deutschen Gerichten“, ist sich Alexander Baum, der gemeinsam mit Stefan Götz und Küchenchef Hermann Löber das renommierte Lokal führt, sicher, dass auch die Stammgäste weiterhin die Kombination aus gemütlichem Ambiente und leckeren Speisen genießen werden.

Allerdings hätten die Voraussetzungen zu Beginn sicherlich besser sein können. Bei einem nur leicht veränderten Konzept und in gewohntem Ambiente hoffen die neuen Inhaber, dass viele Stammgäste dem Lokal die Treue halten.

Beim Bar-Grill „Townhall“ auf dem Apostelplatz hat man dagegen schon erste Auswirkungen registriert. „Im Sommer war es eigentlich ganz gut, auch weil wir den großen Außenbereich nutzen konnten. Um Weihnachten und Neujahr hagelte es wegen der unsicheren Lage dann zahlreiche Absagen, auch die geplante große Silvestergala musste ausfallen“, erinnert sich Johnny Fesha aus der Geschäftsführung nur ungern an die letzten Wochen des vergangenen Jahres.

Dabei habe man im Innenbereich durch Trennwände zwischen den Tischen für große Sicherheit gesorgt. „Wir mussten aber auch die Kontrollen am Eingang verstärken, was durch zusätzliches Personal Extrakosten verursacht hat. Außerdem sind bei Getränken und Lebensmitteln die Einkaufspreise gestiegen“, bezeichnet Fesha die Lage als „katastrophal“. Spontane Restaurantbesuche schließt er aus, und gerade an den Wochenende haben die Testzentren meist ohnehin geschlossen. Die Hoffnungen ruhen auf dem Frühling und den Sommermonaten.

