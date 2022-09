Neue Rasenplätze

Viernheim. An diesem Montag beginnen die Umbauarbeiten des Tennenspielfeldes im Familiensportpark West am Sandhöfer Weg sowie die Sportplatzumgestaltung in der Lorscher Straße. Beide Plätze werden in einen Naturrasen umgewandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz der Baumaßnahmen wird der Betrieb des Familiensportparks aufrechterhalten. Teilweise kann es allerdings zu Sperrungen einzelner Flächen kommen. Die Stadtverwaltung bittet darum, die Absperrungen zu beachten und die Baustelle nicht zu betreten. Vor allem im Bereich der Zufahrt des Familiensportparks wird um entsprechende Vorsicht gebeten. Die Fertigstellung des neuen Rasenplatzes wird etwa sechs bis acht Wochen dauern. Der neue Platz ist voraussichtlich ab Juli oder August 2023 nutzbar.

Die Baumaßnahme auf dem Gelände Lorscher Straße wird derweil über die Zufahrt der Kirschenstraße abgewickelt. Auch hier kann es zeitweise zu Einschränkungen kommen. red