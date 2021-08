Neue Packstation eröffnet

Viernheim. Die Deutsche Post hat eine neue Packstation in der Walter-Oehmichen-Straße 10 bis 12 eröffnet, die den Postkunden nun zur Verfügung steht. Nach der Station in der Heidelberger Straße 61 bei Aldi ist dies für Viernheim die zweite Packstation von DHL. „Wir sind froh, dass wir diesen zusätzlichen Standort in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten“, sagt Friedhelm Schlitt, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL Group. Man sei weiterhin auf der Suche nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL Paket bequem bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1