In der Stadtbibliothek Viernheim befindet sich im zweiten Obergeschoss eine Auswahl an Lernhilfen für die Schule. Darüber informiert das Kultur- und Sportamt der Stadt Viernheim. Sowohl für die Mittelstufe als auch zur Vorbereitung für das Abitur gibt es eine große Auswahl an Übungsmaterial. Besonders hilfreich sind etwa die Lerncoaches des Stark Verlages, die original Prüfungsaufgaben mit

