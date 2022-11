Andreas Mayer, Inhaber der Traditionsapotheke Otto Weitzel, ist der letzte von neun Viernheimer Unternehmern, die in den Genuss des Förderprogramms Lokale Ökonomie kommen und für die Modernisierung ihrer Geschäftsräume einen Zuschuss erhalten. Mayer investierte in neue energieeffizientere Kühlsysteme zur Lagerung von Impfstoffen sowie in ein neues energiesparendes Beleuchtungssystem im

...