Neue Fußbälle und Aufwärmshirts

Viernheim. Trotz der Pandemie rollte auch beim Nachwuchs der SG Viernheim in den vergangenen Monaten das runde Leder sowohl im Training wie auch im Spielbetrieb. Dabei konnte die Jugendabteilung einen starken Zuspruch gerade an jungen Kickern verzeichnen, weshalb man sich sogar auf Trainersuche machen musste. Erfolgreich verlief dagegen das Engagement von Jugendleiter Francesco Ferraraccio im Sponsoring, der mit großem Engagement immer wieder Unterstützer findet.

So konnten gerade 45 neue Fußbälle und 45 Warmlaufshirts für die E-und F-Junioren sowie die Bambini entgegengenommen werden. Auf Initiative von Jugendtrainer Aytac Altindag wurde der Kontakt mit der Firma Klaus Dewald Haustechnik in der Gro-Harlem-Brundtland-Straße hergestellt, die sich gerne zu einer entsprechenden Unterstützung bereiterklärte. Vor wenigen Tagen übergaben Nico Dewald und Anatol Hagelganz im Familiensportpark die Materialien an die Vertreter der Orangenen. JR